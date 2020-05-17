24 ألف إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في أمريكا و1200 حالة وفاة

واشنطن - (أ ش أ):

زادت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا بالولايات المتحدة بما يقرب من 24 ألف حالة جديدة خلال 24 ساعة إلى جانب 1200 حالة وفاة حسب أحدث إحصائيات جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية اليوم الأحد.

وارتفعت حالات الإصابات إلى مليون و467 ألفا و884 حالة كما زاد عدد الوفيات بالفيروس الفتاك إلى 88 ألفا و754 حالة.

وتأتي الولايات المتحدة على قمة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة بينما تحتل روسيا المركز الثاني حيث زادت إصاباتها إلى قرابة 272 ألف حالة.

وتشير الإحصائيات الصادرة عن الجامعة نفسها إلى أن حالات الإصابة المؤكدة عالميا زادت إلى أربعة ملايين و635 ألفا و830 حالة والوفيات زادت إلى 311 ألفًا و824 حالات.