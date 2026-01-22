المنيا تتصدر الجامعات المصرية في تصنيف "التايمز" بـ 5 تخصصات

المنيا- جمال محمد:

أعلن الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، اليوم الخميس، أن الجامعة حققت إنجازًا أكاديميًا جديدًا بتقدمها اللافت وتصدرها المشهد محليًا في تصنيف تايمز للتعليم العالي العالمي للتخصصات (THE World University Rankings by Subject) لعام 2026، وجاءت نتائجها لتؤكد الحضور القوي للجامعة على خريطة التصنيفات الدولية، ونجاح استراتيجيتها في تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي.

وأشار رئيس الجامعة أن جامعة المنيا حققت مراكز متقدمة محليًا وظهرت عالميًا في خمسة تخصصات علمية رئيسية، في إنجاز يعكس حجم الجهود المبذولة للارتقاء بجودة المخرجات التعليمية والبحثية، وتمثل في حصول الجامعة على المركز الثاني محليًا في تخصصات الهندسة، والعلوم الفيزيائية، وعلوم الحياة، التي تظهر فيها الجامعة لأول مرة في تاريخها، إلى جانب المركز الثالث محليًا في علوم الحاسب، والمركز الخامس في العلوم الطبية والصحية.

وأوضح فرحات، أنه وفقًا للتقرير الرسمي الصادر عن التصنيف، أن جامعة المنيا جاءت في تخصص العلوم الهندسية ضمن الفئة (501–600) عالميًا، محققة المركز الثاني محليًا، وهو الترتيب ذاته الذي حققته في العلوم الفيزيائية ضمن الفئة العالمية نفسها. كما حلت الجامعة في المركز الثالث محليًا في علوم الحاسب، بالفئة (501–600) عالميًا، بينما سجلت ظهورها الأول في علوم الحياة بالمركز الثاني محليًا ضمن الفئة (801–1000) عالميًا، وحققت في العلوم الطبية والصحية المركز الخامس محليًا ضمن الفئة العالمية (801–1000).

وأكد الدكتور عصام فرحات أن هذا التقدم يعكس ثمرة استراتيجية طموحة انتهجتها الجامعة خلال السنوات الماضية، ركزت على دعم النشر الدولي، وتشجيع البحث العلمي المبتكر، وبناء بيئة أكاديمية قادرة على المنافسة عالميًا، مشيرًا إلى أن الظهور الأول في تخصص علوم الحياة، وتحقيق مركز متقدم مباشرة، يمثل رسالة واضحة بأن جامعة المنيا أصبحت عنصرًا فاعلًا في المعادلة البحثية الدولية، ومنارة للعلم والتنمية في صعيد مصر والمنطقة الإقليمية.

من جانبه أوضح الدكتور حسام شوقي، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، نائب رئيس الجامعة أن تصنيف «تايمز للتعليم العالي» يُعد أحد أهم وأقوى التصنيفات العالمية المعتمدة لدى الجامعات والمؤسسات الأكاديمية الدولية، إذ يعتمد في منهجيته على 18 مؤشر أداء دقيقًا، تغطي خمسة مجالات رئيسية تشمل التدريس وبيئة التعلم، وجودة البحث وقوة الاستشهادات، والبيئة البحثية من حيث الحجم والدخل والسمعة، إلى جانب النظرة الدولية للصروح الأكاديمية، ودور الصناعة في نقل المعرفة وبراءات الاختراع.