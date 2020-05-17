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جدل في رومانيا بسبب مناولة النبيذ لمجموعات بملعقة واحدة بكنيسة وسط جائحة كورونا

01:14 ص الأحد 17 مايو 2020
جدل في رومانيا بسبب مناولة النبيذ لمجموعات بملعقة واحدة بكنيسة وسط جائحة كورونا

فيروس كورونا

بوخارست - (د ب أ)

ينخرط المسيحيون الأرثوذكس في رومانيا، في جدل حاد حول ما إذا كان من المبرر، توزيع نبيذ على مجموعات كاملة من الحضور في الكنيسة بنفس الملعقة، ضمن ما يعرف بـ "المناولة المقدسة" رغم جائحة فيروس كورونا.

ومنعت البطريركية في بوخارست "المناولة الجماعية" حتى أول حزيران/يونيو لأسباب تتعلق بقواعد الصحة العامة .

وانتهك رئيس الأساقفة تيودوسي في مدينة كونستانتا بالبحر الأسود، ذلك الحظر اليوم السبت عندما قدم النبيذ للعديد من الأطفال بنفس الملعقة خلال قداس.

وينتمي حوالي 86% من الرومانيين إلى الكنيسة الأرثوذكسية.

ويتم توزيع النبيذ باستخدام ملعقة في الكنيسة الأرثوذكسية منذ حوالي 900 عام.

واقترحت وزارة الصحة ، كاستثناء ، أن تتم مناولة النبيذ بأدوات مائدة يمكن التخلص منها، وباستخدام ملعقة جديدة لكل شخص.

ورفضت القيادة الكنسية ذلك باعتبار أنه يخالف القانون الكنسي، وبدلا من ذلك منعت المناولة الجماعية بشكل كامل، مشيرة إلى سابقة حدثت عام 1829 عندما تم تقييد تلك الممارسة بالمثل بسبب وباء الطاعون.

وتوفي 1081 شخصا في رومانيا بفيروس كورونا، وأصيب 16704 أشخاص حتى اليوم السبت في البلد الذي يبلغ عدد سكانه نحو 18 مليون نسمة، وذلك ومنذ بداية الجائحة.

فيروس كورونا المسيحيون الأرثوذكس رومانيا كوفيد 19

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