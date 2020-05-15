المجر: لن يتم خداعنا لنقبل استضافة المهاجرين

بودابست - (د ب أ):

ألمح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، إلى أن بلاده قد تتجاهل حكم محكمة العدل الأوروبية الذي صدر أمس الخميس وأشار إلى أن مناطق عبور المهاجرين ربما تنتهك قانون الاتحاد الأوروبي.

وقال أوربان في مقابلة مع الإذاعة الوطنية إن الحكم الصادر أمس يسعى إلى إجبار الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استضافة المهاجرين.

وقال "لكننا لن ننخدع" مضيفا أن الدستور الوطني مقدم على قانون الاتحاد الأوروبي.

وقضت محكمة العدل الأوروبية أمس الخميس بأن مراكز العبور في المجر على الحدود مع صربيا، التي يجب على الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات اللجوء انتظار الرد على طلباتهم بها، تصل إلى حد الاحتجاز غير القانوني.

ويعيش طالبو اللجوء في حاويات معدنية وتحيط بهم أسلاك شائكة في المركزين القريبين من معبري روشكي وتومبا الحدوديين.

ويدفع مسؤولون مجريون بأن طالبي اللجوء في الحاويات أحرار في المغادرة والعودة إلى صربيا في أي وقت، وبالتالي لا يعتبرون محتجزين.