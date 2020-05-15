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كولومبيا: عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز الـ13 ألف حالة

08:19 ص الجمعة 15 مايو 2020
كولومبيا: عدد الإصابات بفيروس كورونا يتجاوز الـ13 ألف حالة

أرشيفية

بوجوتا - (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة في كولومبيا، اليوم الجمعة، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الـ13 ألف حالة بعد تسجيل 680 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وقالت الوزارة - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 13 ألفا و610 حالات، منها 4892 حالة في العاصمة بوجوتا، كما تمم تسجيل 16 حالة وفاة جديدة لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 525، فيما تعافى من الإصابة بالفيروس 225 شخصا ليبلغ إجمالي المتعافين 3358".
وتشهد كولومبيا استقرارا نسبيا في الأعداد اليومية للمصابين والوفيات بفيروس كورونا المستجد، حيث ترتفع أعداد الإصابات ما بين 5 و5.7% منذ عدة أيام.. فيما كانت السلطات قد فرضت إجراءات الحجر الصحي اعتبارا من 17 مارس الماضي بعد تأكيد أول إصابة بالفيروس في البلاد يوم 6 مارس.

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فيروس كورونا كولومبيا حالات وفاة

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