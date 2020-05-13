أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

نصر الله: إسرائيل تهاجم كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا

05:51 م الأربعاء 13 مايو 2020
نصر الله: إسرائيل تهاجم كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا

حسن نصر الله

(وكالات):

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن "الإسرائيليين يهاجمون كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا".

ونقل موقع "المنار" التابع لحزب الله عن نصر الله قوله: "إصرارنا على الذهاب إلى سوريا كان بسبب إدراكنا لحجم المخاطر التي تهدد فلسطين ولبنان وسوريا والمنطقة كلها".

وأضاف أن "سوريا انتصرت في الحرب وما زال لديها بعض المعارك"، وتابع أن "سوريا نجحت حتى الآن في المعركة السياسية رغم الحرب النفسية والحصار اللذين تواجههما"، وشدد على أن "إيران لا تخوض حرب نفوذ في سوريا".

واستطرد نصر الله: "إسرائيل تقدم لجمهورها انتصارات وهيمة على إيران في سوريا".

حسن نصر الله إسرائيل لبنان حزب الله اللبناني سوريا

الخبر التالى:

واشنطن تتهم بكين بمحاولة قرصنة أبحاث خاصة بلقاح كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 10829

    عدد المصابين

  • 2626

    عدد المتعافين

  • 571

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4444670

    عدد المصابين

  • 1588858

    عدد المتعافين

  • 302493

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المتحدث العسكري ينشر فيديو مقتل 7 تكفيرين وتفجير 14 عبوة وحزام ناسف