نصر الله: إسرائيل تهاجم كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا

(وكالات):

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله إن "الإسرائيليين يهاجمون كل ما يرتبط بتصنيع الصواريخ في سوريا".

ونقل موقع "المنار" التابع لحزب الله عن نصر الله قوله: "إصرارنا على الذهاب إلى سوريا كان بسبب إدراكنا لحجم المخاطر التي تهدد فلسطين ولبنان وسوريا والمنطقة كلها".

وأضاف أن "سوريا انتصرت في الحرب وما زال لديها بعض المعارك"، وتابع أن "سوريا نجحت حتى الآن في المعركة السياسية رغم الحرب النفسية والحصار اللذين تواجههما"، وشدد على أن "إيران لا تخوض حرب نفوذ في سوريا".

واستطرد نصر الله: "إسرائيل تقدم لجمهورها انتصارات وهيمة على إيران في سوريا".