لافروف: واشنطن تستخدم الجائحة لفرض رؤيتها للنظام العالمي
وكالات:
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن واشنطن مع حلفائها، لا تتخلى عن محاولات استخدام الوضع مع جائحة فيروس كورونا المستجد، للترويج لرؤيتها للنظام العالمي، مما يؤجج المواجهة.
وأضاف وزير الخارجية الروسي، خلال كلمته في مستهل اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنجهاي للتعاون: "يجدر القول، إنه حتى في حالة الوباء، لا يتوقف زملاؤنا الأمريكيون وحلفاؤهم عن محاولة تصعيد المواجهة، ويستخدمون الوضع الحالي لفرض وجهة نظرهم، ورؤيتهم للنظام المستقبلي، الذي يسمونه النظام القائم على القواعد".
وتابع لافروف القول: "وكما تعلمون، هم بالذات من يضعون هذه القواعد".
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