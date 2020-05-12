سلطنة عمان تسجل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا

مسقط - (د ب أ):

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان، اليوم الثلاثاء، تسجيل 148 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 3721 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي على موقعها الإلكتروني اليوم إن الإصابات تشمل 33 حالة لعمانيين، و 115 لغير عمانيين.

وأشارت إلى أن 39 مصابا تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد إلى 1250، لافتة إلى تسجيل 17 حالة وفاة.

ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.