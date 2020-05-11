أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا رامز جلال مسلسلات رمضان رمضان 2020 الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

واشنطن تطالب الحوثيين بالسماح للمنظمة الدولية بصيانة ناقلة النفط "صافِر"

12:21 ص الإثنين 11 مايو 2020
واشنطن تطالب الحوثيين بالسماح للمنظمة الدولية بصيانة ناقلة النفط "صافِر"

مليشيات الحوثي

واشنطن - (أ ش أ):

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية ميليشيات الحوثي بالتعاون مع المبعوث الأممي إلى اليمن، والسماح للمنظمة الدولية بصيانة ناقلة النفط "صافِر" التي يحتجزونها في مياه البحر الأحمر.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه إذا حصل تسرب من الناقلة، فإن الحوثيين سيتحملون التداعيات، إضافة للتكاليف الإنسانية والبيئية نتيجة أي تسرب للنفط من ناقلة النفط المحتجزة.

وتحمل الناقلة مليون برميل نفط خام، وترتبط بأنبوب نفطي مع حقول "صافر" في محافظة مأرب يصل طوله إلى نحو 428 كيلومترًا، فيما سيؤدي التسرب النفطي إلى حدوث كارثة.

هذا المحتوى من

Asha
وزارة الخارجية الأمريكية النفط صيانة ناقلة النفط الحوثيين

الخبر التالى:

الإليزيه: بريطانيا لن تفرض حجرا صحيا على القادمين من فرنسا في الوقت الحالي

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 9400

    عدد المصابين

  • 2075

    عدد المتعافين

  • 525

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4081970

    عدد المصابين

  • 1395197

    عدد المتعافين

  • 281313

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:نائب ترامب يخضع للعزل الصحي بعد مخالطته مصابا بكورونا