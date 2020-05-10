إصابة نائب وزير الداخلية المكسيكي بفيروس كورونا
مكسيكو سيتي - (د ب أ)
أعلن نائب وزير الداخلية المكسيكي ريكاردو بيرالتا سوسيدو، عن إصابته بمرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا المستجد.
جاء ذلك بحسب ما نشره سوسيدو عبر حسابه على تويتر، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد .
وسجلت المكسيك 33 ألفا و460 إصابة بالفيروس بشكل إجمالي و3353 وفاة حتى مساء اليوم الأحد، حسب موقع "وورلد ميتر" الدولى المتخصص فى الاحصاءات .
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