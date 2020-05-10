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استراليا: نؤيد أوروبا بشأن اجراء تحقيق مستقل حول مصدر كورونا في الصين

06:07 ص الأحد 10 مايو 2020
استراليا: نؤيد أوروبا بشأن اجراء تحقيق مستقل حول مصدر كورونا في الصين

وزير الصحة الأسترالي جريج هانت

كانبرا - (د ب أ):
قال وزير الصحة الأسترالي جريج هانت إن بلاده تؤيد مقترحا أوروبيا لإجراء تحقيق مستقل في مصدر فيروس كورونا المستجد داخل الصين.

وكانت الحكومة الأسترالية قد دعت قبل أسابيع لاجراء مثل هذا التحقيق من أجل فهم كيف بدأ انتشار الفيروس في مدينة ووهان الصينية حتى يمكن التصدي لمثل هذه الأوبئة في المستقبل. وقوبلت هذه الخطوة بانتقادات حادة من الصين، الشريك التجاري الأول لأستراليا.

وقال هانت اليوم الأحد في تصريحات تلفزيونية "نحن نؤيد اقتراح الاتحاد الأوروبي الذي يتضمن إجراء تحقيق مستقل وعمل منظم بشأن الأسواق الرطبة".

وكانت أورزولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قد ذكرت الأسبوع الماضي إنها تود أن ترى الصين تعمل مع الاتحاد الأوروبي وغيره ، لتحديد كيف ظهر الفيروس.

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