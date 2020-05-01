النمسا : ارتفاع حالات الشفاء من كورونا الى 13 الفا و110 حالات
فيينا- (أ ش أ):
أعلنت وزارة الصحة النمساوية اليوم عن ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 13 الفا و110 حالات وفى المقابل تم لأول مرة تسجيل أكثر من 100 إصابة جديدة.
وذكر بيان لوزارة الصحة اليوم الجمعة أن عدد المرضى الحاليين مستمر في الانخفاض وأنه لم يتبق من الاصابات بالمرض سوى 1862 مريضا فى جميع ولايات النمسا.
وذكر البيان ان اجمالي عدد الاصابات فى البلاد بلغ 15 الفا و561 حالة وقد توفي 589 شخصًا في جميع أنحاء النمسا، بينما يوجد 472 شخصا في المستشفى للعلاج منهم 124 حالة في وحدات العناية المركزة.
واضاف انه بالمقارنة مع اليوم السابق كان هناك 109 إصابات جديدة وخمس حالات وفاة . مشيرا الى وجود 2531 حالة اصابة فى فيينا و131 حالة وفاة .
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