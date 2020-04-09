روسيا ترسل مساعدات للبوسنة والهرسك لمساعدتها في مكافحة كورونا

موسكو - (أ ش أ):

قالت وزارة الدفاع الروسية الخميس أن وزير الدفاع سيرجي شويجو اعطى تعليمات بإرسال مساعدات للبوسنة والهرسك لمكافحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بيان للوزارة، جاء نصه كلأتي: "بناء على تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين اعطى وزير الدفاع الجنرال سيرجي شويجو تعليمات بشأن التسليم الفوري للمساعدة إلى البوسنة والهرسك في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد".

ولم يتم تحديد كمية أو نوعية المساعدات.