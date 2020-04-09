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مقاتلات أمريكية تعترض طائرتين روسيتين حربيتين قرب ألاسكا

05:24 م الخميس 09 أبريل 2020
مقاتلات أمريكية تعترض طائرتين روسيتين حربيتين قرب ألاسكا

مقاتلات أمريكية - أرشيفية

وكالات:

أعلنت قيادة دفاع الفضاء الجوي لأمريكا الشمالية أو ما يُعرف بـ (نوراد)، أن مقاتلات أمريكية اعترضت اليوم الخميس، طائرتين روسيتين مضادتين للغواصات من طراز " إل- 38" بالقرب من ألاسكا.

وقالت القيادة في بيان نُشر على تويتر، ونقلته شبكة "سبوتنيك": "تم اعتراض الطائرات الروسية فوق بحر بيرنج شمال جزر ألوتيان، ولم تدخل المجال الجوي السيادي للولايات المتحدة أو كندا".

كما وأكدت أن مقاتلتين من طراز "إف – 22" وبمساندة من طائرات "كي سي- 135 ستارتوتانكير" و "أي – 3 اواكس" قد اعترضت طائرتين من طراز "إل – 38" عند دخولها ضمن منطقة تغطية أنظمة الدفاع الجوية في ألاسكا في الثامن من أبريل.

وقد أكدت وزارة الدفاع الروسية في أكثر من مناسبة، أن جميع تحليقات الطائرات العسكرية الروسية، تنفذ بشكل صارم، وفقاً للأنظمة الدولية بشأن استخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة دون انتهاك حدود الدول الأخرى.

مقاتلات أمريكية روسيا ألاسكا الولايات المتحدة

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