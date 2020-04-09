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فنزويلا تتلقى مساعدات لمكافحة "كورونا" من اليونيسيف وروسيا

01:54 ص الخميس 09 أبريل 2020
فنزويلا تتلقى مساعدات لمكافحة "كورونا" من اليونيسيف وروسيا

نيكولاس مادورو

كاراكاس - (د ب أ):
أعلنت ديلسي رودريجيز، نائبة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن بلادها تلقت مساعدات إنسانية بأكثر من 90 طنا من منظمة اليونيسيف وروسيا أمس الأربعاء.

وقالت رودريجيز في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي: "هناك أكثر من 90 طنا من الإمدادات الطبية لمكافحة فيروس كورونا"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت أن روسيا أرسلت 20 ألف جهاز اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وتابعت: "ستكون المساعدة الإنسانية من الأمم المتحدة عاملا له أهمية كبرى في مكافحة هذه الجائحة".

نيكولاس مادورو فنزويلا اليونيسيف مساعدات إنسانية فيروس كورونا

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