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ترامب يتهم الصحة العالمية: أخطأت في الكثير من القرارات

12:22 ص الخميس 09 أبريل 2020
ترامب يتهم الصحة العالمية: أخطأت في الكثير من القرارات

دونالد ترامب

وكالات

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اتهامه لمنظمة الصحة العالمية، قائلاً: "إنها أخطأت في الكثير من القرارات، وستنظر الولايات المتحدة في ذلك".

وتابع ترامب، اتهامه للمنظمة، أنها نفت في يناير الماضي إمكانية انتقال عدوى وباء كورونا من شخص إلى آخر.

وقال الرئيس الأمريكي، إن بلاده دفعت العام الماضي 452 مليون دولار، لمنظمة الصحة العالمية، مقارنة بـ40 مليون دولار فقط دفعتها الصين لتمويل المنظمة.

دونالد ترامب منظمة الصحة العالمية الولايات المتحدة فيروس كورونا

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