المانيا تخصص 40 مليون يورو لدعم الإنتاج المحلي للكمامات

برلين - (د ب أ):

كشفت تقارير إعلامية في ألمانيا أن الحكومة الاتحادية تعتزم تخصيص 40 مليون يورو لدعم الإنتاج المحلي للكمامات.

جاء ذلك وفقا لما ذكرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" وإذاعتا "إن دي آر" و"دبليو دي آر"، استنادا إلى مذكرة لجلسة محادثات بين المستشارة انجيلا ميركل والمجلس الوزاري المعني بمتابعة أزمة كورونا.

ويتعلق الأمر بإنتاج القماش غير المنسوج الذي يتكون بطريقة اللصق الانصهاري (Meltblown) والذي وصفته المذكرة بأنه "لُب" الكمامات الطبية والذي يستخدم كمرشح.

ويتم استخدام مثل هذه المرشحات التي تتكون من عدة طبقات من الألياف الرقيقة في كمامات (إف إف بي2) و(إف إف بي3)، والمنتج مطلوب بشكل ملح بالدرجة الأولى في المستشفيات وعيادات الأطباء والمؤسسات الأخرى التابعة للنظام الصحي.

وتسعى الحكومة من خلال هذه الأموال إلى دعم منتجي الأقمشة غير المنسوجة في توسيع نطاق إنتاجهم، وبحسب المذكرة، من الممكن لإنشاء خط آلات لإنتاج هذه المادة أن يستغرق فترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.

ويمكن للشركات التي ستتقدم بطلب في موعد أقصاه نهاية يونيو المقبل، أن تحصل على دعم يقدر بـ 30 في المئة من التكاليف المخصصة لمرافق الإنتاج، شريطة أن يبدأ الإنتاج في 2020 الجاري مع الالتزام بالتعليمات الأخرى ذات الصلة.