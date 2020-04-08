الأمن في موسكو يفتش خمسة مرافق طبية بعد ورود أنباء بتفخيخها

موسكو - أ ش أ

أعلنت إدارة الطوارئ بالعاصمة الروسية أن رجال الأمن شرعوا بفحص خمس مؤسسات طبية في موسكو على خلفية ورود أخبار مجهولة المصدر عن تفخيخها. ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" عن بيان لهذه الإدارة بأنها تلقت رسائل مجهولة بوجود قنابل وعبوات ناسفة في خمس مرافق طبية بالعاصمة موسكو، مشيرة إلى أن رجال الأمن يقومون حاليا بتفتيش هذه المرافق الطبية بدون إجلاء الموظفين والزوار".

ولم يحدد البيان ماهية المستشفيات والعيادات المقصودة وغيرها بالتفاصيل، وتلقت العديد من المرافق تهديدات بتفخيخها واتضح فيما بعد أن جميع التهديدات كانت رسائل كاذبة.