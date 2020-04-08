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إصابة 28 مهاجرا بـ"كورونا" في مخيمين للاجئين باليونان

04:10 م الأربعاء 08 أبريل 2020
إصابة 28 مهاجرا بـ"كورونا" في مخيمين للاجئين باليونان

فيروس كورونا واللاجئين باليونان

أثينا- (د ب ا):

فرضت السلطات اليونانية، الأربعاء، إجراءات الاغلاق على مخيمين للاجئين، عقب إصابة 28 مهاجرا بفيروس كورونا.

وقال وزير الهجرة نوتيس ميتاراكيس في البرلمان في أثينا" نحن نتخذ كل الاجراءات ضرورية لمنع تفشي الفيروس".

وكان جرى رصد الفيروس في شمال أثينا في مخيمات تضم نحو 4800 لاجئ.

ولم يتم تسجيل حالات إصابة في المخيمات المكتظة باللاجئين في جزر إيجة.

وبحسب الإحصاءات الرسمية، فأن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليونان بلغت حتى اليوم 1832 حالة، بزيادة بواقعة 77 حالة مقارنة بأمس الثلاثاء، بالإضافة إلى 81 حالة وفاة.

أثينا فيروس كورونا اللاجئين باليونان

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