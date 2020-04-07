روسيا: مباحثات هاتفية بين موسكو وحماس حول كورونا والاقتصاد
روسيا - (أ ش أ)
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف أجرى إتصالًا هاتفيًا مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" الفلسطينية إسماعيل هنية؛ لبحث الوضع في فلسطين في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.
وذكرت الوزارة أن الجانبين بحثا، خلال الإتصال الهاتفي، الوضع الراهن في الأراضي الفلسطينية في أعقاب تفشي أزمة كورونا، كما تركزت المحادثات على الوضع الاقتصادي والإنساني المتدهور في قطاع غزة، خاصة في ظل التهديد الذي بات يشكله انتشار فيروس "كورونا".
يُشار إلى أنه تم إجراء المكالمة الهاتفية بمبادرة من الجانب الفلسطيني، حسبما أوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية.
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