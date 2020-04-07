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ارتفاع مُصابي كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 260 حالة

11:11 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
ارتفاع مُصابي كورونا في الأراضي الفلسطينية إلى 260 حالة

وزارة الصحة الفلسطينية

رام الله- (د ب أ):

ارتفع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية، الثلاثاء، إلى 260 حالة بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.

وقال مدير الرعاية الأولية في الوزارة كمال الشخرة ، خلال مؤتمر صحفي في رام الله، إنه تم تسجيل 6 حالات إصابة بالفيروس في الضفة الغربية وحالة واحدة في قطاع غزة.

وأوضح الشخرة أن وزارة الصحة أجرت ١٥ ألف فحص منذ ظهور فيروس كورونا، وبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس ٢٦٠ بينهم ٢٤ حالة شفاء فيما توفيت حالة واحدة.

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الخبر التالى:

فلسطين: تسجيل 6 إصابات جديدة بكورونا بإجمالي 260 حالة

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