أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

4400 إصابة بفيروس كورونا في الهند

08:19 ص الثلاثاء 07 أبريل 2020
4400 إصابة بفيروس كورونا في الهند

فيروس كورونا

نيودلهي- (أ ش أ):

ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند إلى 4400 حالة، بعد تسجيل 354 إصابة جديدة خلال الساعات الماضية.

وسجلت الهند، وفقًا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية اليوم الثلاثاء، ارتفاعا في حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بكورونا لتصل إلى 114 حالة بعد تسجيل خمس حالات جديدة، في حين بلغت حالات الشفاء 325 حالة.

وزادت مناطق الاحتواء للفيروس أو المناطق الأعلى خطورة من 3 إلى 7 داخل العاصمة.

ومن المقرر أن يعقد وزير الدفاع وعدد من الوزراء اليوم اجتماعا لبحث قضية تمديد عملية الإغلاق التي أعلنتها الحكومة في الـ24 من مارس الماضي ولمدة ثلاثة أسابيع، وبحث التداعيات الاقتصادية لعملية الإغلاق على مختلف قطاعات الأعمال.

وأبدت أربع ولايات هندية تأييدها لعملية التمديد منها ولاية أوتار برادش وهي الأعلى كثافة سكانية.

هذا المحتوى من

Asha
فيروس كورونا الهند نيودلهي ولاية أوتار برادش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1322

    عدد المصابين

  • 259

    عدد المتعافين

  • 85

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1347343

    عدد المصابين

  • 284882

    عدد المتعافين

  • 74769

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حدث ليلًا| رقم قياسي لكورونا في مصر.. وتطور لأول مرة بالصين.. و12 رسالة من وزير التعليم