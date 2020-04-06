استاد في البرازيل يبدأ في استقبال مصابي "كورونا"

ريو دي جانيرو - (د ب أ)

دخل استاد "باكامبو" في مدينة ساو باولو البرازيلية الخدمة كأحد المقرات التي تحولت إلى مراكز طبية لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث استقبل الاستاد اليوم أول حالتين، حسبما أكد موقع "جي 1" على الانترنت اليوم الاثنين.

وكانت سلطات المدينة حولت استاد "باكامبو" إلى مركز لاستقبال المصابين بالفيروس المتفشي عالميا حيث يستطيع الاستاد استيعاب نحو 200 سرير.

وأشار "جي 1" إلى أن الاستاد الذي سبق له أن شهد بعض أهداف أسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه مع فريق سانتوس البرازيلي ، استقبل صباح اليوم اثنين من مصابي فيروس "كورونا"

وكانت سلطات المدينة جهزت الاستاد من خلال نصب خيمتين كبيرتين في غضون عشرة أيام للمساعدة في تخفيف الضغط على المستشفيات العامة، في حالة تزايد أعداد المصابين على أن تتولى إدارة الاستاد، مستشفى "ألبرت آينشتاين".

وتجاوز عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في البرازيل 11 ألف مصاب كما بلغ عدد المتوفين نتيجة الإصابة بالفيروس 486 شخصا وكان معظمهم (275 شخصا) من ولاية ساو باولو.

وتتسم ساو باولو بأنها الولاية الأعلى تعدادا في البرازيل حيث يقطنها أكثر من 40 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن تتحول استادات أخرى في البرازيل خلال الأسابيع المقبلة إلى مقرات طبية لاستقبال المصابين بالفيروس.

ومن بين هذه الاستادات سيكون استاد "ماراكانا" العريق في ريو دي جانيرو والذي استضاف نهائيات كأس العالم 1950 و2014 .

وكان حاكم ولاية ريو دي جانيرو أعلن في يوم الاثنين من الأسبوع الماضي أن استاد "ماراكانا" سيشتمل على 200 سرير أيضا.