الأمم المتحدة تحذر من "الارتفاع المخيف" في معدلات العنف الأسري بسبب كورونا

لندن - (bbc)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الحكومات إلى العمل على وقف الارتفاع العالمي المخيف للعنف الأسري، في الأسابيع الأخيرة، بسبب سياسات الإغلاق التى طبقتها معظم دول العالم لوقف انتشار فيروس كورونا.

وبالإشارة إلى مناشدته الأخيرة لوقف إطلاق النار في مناطق النزاعات حول العالم ، شدد جوتيريس على أن العنف لا يقتصر دائمًا على ساحات القتال، وقال "بالنسبة للعديد من النساء والفتيات، فإن التهديد يلوح في الأفق حيث يجب أن يكونوا أكثر أماناً - في منازلهم".

وقالت الأمم المتحدة إنه منذ بدء تفشي الفيروس، تضاعفت المكالمات إلى خطوط المساعدة الخاصة بالعنف المنزلي في دول مثل لبنان وماليزيا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، وقد تضاعف هذا الرقم في الصين ثلاث مرات.

وأيضًا شهد محرك البحث غوغل في أستراليا أعلى ارتفاع في عمليات البحث عن المساعدة في العنف الأسري في السنوات الخمس الماضية.

وقال غوتيريس إن سوء المعاملة تفاقم بسبب الضغوط الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الفيروس.

كما تم تقويض جهود مساعدة الضحايا حيث يواجه مقدمو الرعاية الصحية والشرطة ومجموعات الدعم المحلية ضغطًا على الموارد.

كما قوض انتشار الفيروس عمل العديد من ملاجئ العنف المنزلي في حين أن البعض الآخر ممتلئ.

وقال غوتيريش "معًا ، يمكننا ويجب علينا منع العنف في كل مكان ، من مناطق الحرب إلى المنازل ، بينما نعمل على التغلب على كورونا".