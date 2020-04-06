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"العمل الدولية" تؤجل مؤتمرها الدولي إلى 2021 بسبب فيروس كورونا

08:00 م الإثنين 06 أبريل 2020
"العمل الدولية" تؤجل مؤتمرها الدولي إلى 2021 بسبب فيروس كورونا

منظمة العمل الدولية

القاهرة - (أ ش أ)

أرجأ مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الدورة المقبلة لمؤتمر العمل الدولي السنوي المقرر انعقادها في الفترة من 25 مايو إلى 5 يونيو في جنيف بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).
تم اتخاذ القرار في ضوء القيود الصارمة المفروضة على السفر المطبقة في جميع أنحاء العالم بسبب الوباء، علاوة على الحاجة إلى ضمان صحة وعافية الوفود والموظفين، وستُعقد الدورة 109 لمؤتمر العمل الدولي في يونيو 2021.
وتبعًا لهذا القرار، سيتم تأجيل عقد الدورتين ذات الصلة 338 و339 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والمقرر انعقادهما في 25 مايو و6 يونيو 2020.
وعلى الرغم من تأجيل المؤتمر، فإن منظمة العمل الدولية وجميع مكاتبها حول العالم يعملون بشكل دائم وسيستمر العمل عن قرب مع هيئاتها وشركاء التنمية والنظام المتعدد الأطراف، حيث توجه المنظمة جهودًا كبيرة نحو معالجة الاستجابات السياسية والفنية للوباء، سواء على المدى الفوري أو البعيد.
ويجتمع مؤتمر العمل الدولي مرة في السنة في جنيف بسويسرا؛ لمناقشة القضايا الرئيسية في عالم العمل، وصياغة معايير العمل الدولية واعتمادها ومراقبة تنفيذها، فهو يجمع بين ممثلي الحكومات والعمال وأصحاب العمل للدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية البالغ عددها 187 دولة.

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