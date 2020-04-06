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ألمانيا تعلن شروط تخفيف قيود مكافحة كورونا

03:09 م الإثنين 06 أبريل 2020
ألمانيا تعلن شروط تخفيف قيود مكافحة كورونا

فيروس كورونا في ألمانيا

وكالات:

أفادت وكالة "رويترز" بأن وثيقة صادرة عن وزارة الداخلية الألمانية اقترحت تخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا المتحور بشروط.

وتنص الوثيقة على أنه يمكن تخفيف هذه القيود في حال أثبتت الإحصائيات أن شخصا واحد يمكنه أن ينقل العدوى.

وتطالب الوثيقة بتطوير نظام مراقبة حدود الدول الأوروبية والحدود المفتوحة في منطقة شنغن، بهدف مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وتشدد الوثيقة الحكومية على وجوب ارتداء الكمامات حال توفرها في المصانع والبنايات ووسائل النقل، فضلا عن التعليق المؤقت للفعاليات الكبيرة والاحتفالات الخاصة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق العودة إلى الحياة الطبيعية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي في 19 أبريل.

فيروس كورونا ألمانيا وزارة الداخلية الألمانية

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