ماليزيا تسجل أعلى حصيلة للمتعافين في يوم واحد منذ ظهور كورونا

كوالالمبور - أ ش أ

سجلت ماليزيا اليوم، الاثنين، 236 حالة شفاء تام من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس حتى الآن إلى 1,241 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله: إن هذا العدد يمثل أعلى حصيلة يومية مسجلة من حيث حالات التعافي والشفاء في ماليزيا .. مشيرا إلى أن نسبة التعافي وصلت إلى 32.72 % من إجمالي الإصابات.

وفيما يتعلق بحالات الإصابة الجديدة بالفيروس.. قال المسؤول الماليزي - خلال مؤتمر صحفي يومي بخصوص هذا الشأن - إنه تم تسجيل 131 حالة بما فيها حالة وفاة واحدة في ماليزيا خلال الـ 24 الساعة الماضية ؛ ليصبح بذلك العدد التراكمي للإصابات 3 آلاف و793 حالة منها 62 حالة وفاة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)..مشيرا إلى أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا في ماليزيا تبلغ 1.62 في المائة من إجمالي الإصابات.