أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا فيروس كورونا تعليق الدراسة أسعار الذهب الطقس سد النهضة

ماليزيا تسجل أعلى حصيلة للمتعافين في يوم واحد منذ ظهور كورونا

02:14 م الإثنين 06 أبريل 2020
ماليزيا تسجل أعلى حصيلة للمتعافين في يوم واحد منذ ظهور كورونا

الكشف على احدى المواطنات في ماليزيا

كوالالمبور - أ ش أ

سجلت ماليزيا اليوم، الاثنين، 236 حالة شفاء تام من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ؛ ليرتفع العدد الإجمالي للمتعافين من الفيروس حتى الآن إلى 1,241 حالة.

وقال المدير العام للصحة الماليزية نور هشام عبدالله: إن هذا العدد يمثل أعلى حصيلة يومية مسجلة من حيث حالات التعافي والشفاء في ماليزيا .. مشيرا إلى أن نسبة التعافي وصلت إلى 32.72 % من إجمالي الإصابات.

وفيما يتعلق بحالات الإصابة الجديدة بالفيروس.. قال المسؤول الماليزي - خلال مؤتمر صحفي يومي بخصوص هذا الشأن - إنه تم تسجيل 131 حالة بما فيها حالة وفاة واحدة في ماليزيا خلال الـ 24 الساعة الماضية ؛ ليصبح بذلك العدد التراكمي للإصابات 3 آلاف و793 حالة منها 62 حالة وفاة حتى الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم (بالتوقيت المحلي)..مشيرا إلى أن نسبة الوفيات من فيروس كورونا في ماليزيا تبلغ 1.62 في المائة من إجمالي الإصابات.

هذا المحتوى من

ماليزيا المتعافين من كورونا فيروس كورونا

الخبر التالى:

بوتين ونتنياهو يبحثان هاتفيا تعزيز التعاون المشترك لمكافحة "كورونا"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 1173

    عدد المصابين

  • 247

    عدد المتعافين

  • 78

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1267631

    عدد المصابين

  • 261134

    عدد المتعافين

  • 69304

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:المالية تقدم موعد صرف مرتبات أبريل.. اعرف المواعيد