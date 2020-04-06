الصين تعلن حصيلة جديدة لكورونا.. وعشرات الحالات "بلا أعراض"
وكالات:
أعلنت الصين، الاثنين، عن تسجيل 39 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد، كلها باستثناء حالة واحدة واردة من الخارج.
وتأتي الأرقام الجديدة ارتفاعا من 30 حالة يوم السبت، في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الحالات التي لم تظهر عليها أعراض.
وقالت لجنة الصحة الوطنية في بيان بحسب سكاي نيوز عربية، إنه تم التعرف على 78 حالة جديدة لم تظهر عليها أعراض فيروس كورونا بنهاية يوم الأحد، مقابل 47 حالة يوم السبت.
وأظهرت البيانات الجديدة تسجيل حالة وفاة واحدة في الخامس من أبريل في الصين.
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