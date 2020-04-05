أمريكا تفتح الباب أمام خفض المعونات لأفغانستان مع استمرار الأزمة السياسية

كابول- (د ب أ):

اقترحت الولايات المتحدة، الأحد، أن يخفض المجتمع الدولي المعونات إلى أفغانستان، ما لم يشكل الزعماء الأفغان حكومة "شاملة".

وقالت اليس ويلس، الدبلوماسية بوزارة الخارجية الأمريكية لمنطقة جنوب ووسط آسيا في تغريدة لها على موقع (تويتر) "لا يمكن أن يسير العمل كالمعتاد للمانحين الدوليين في أفغانستان".

وأضافت "تتطلب المعونات الدولية شراكة مع حكومة شاملة ويتعين جميعا أن نحمل الزعماء الأفغان المسؤولية للاتفاق على ترتيب للحكم.

وكانت واشنطن قد أعلنت الشهر الماضي عن خفض بمقدار مليار دولار للمعونات إلى أفغانستان، بعد أن فشل الرئيس الأفغاني، أشرف غني ومنافسه السابق في الانتخابات، عبد الله عبد الله في تشكيل حكومة في أعقاب نتيجة متنازع عليها للانتخابات.

وفي 18 شباط/فبراير الماضي، أعلنت لجنة الانتخابات الأفغانية غني فائزا، لكن عبد الله رفض النتائج.

وفي وقت ساق من آذار/مارس، أعلن الرجلان رئاستهما لأفغانستان وأقاما مراسم موازية لأداء اليمين الدستورية.