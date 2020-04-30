أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

موسكو تؤكد دعمها لدعوات الهدنة في ليبيا مع بداية شهر رمضان

12:35 م الخميس 30 أبريل 2020
موسكو تؤكد دعمها لدعوات الهدنة في ليبيا مع بداية شهر رمضان

الجيش الوطني الليبي

موسكو - أ ش أ

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن روسيا تدعم الدعوات إلى عقد هدنة إنسانية في ليبيا مع حلول شهر رمضان المبارك.

وقالت الخارجية الروسية في بيان نقلته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية " أجرى نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف اتصالًا هاتفيًا مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية شرقي البلاد وتم التطرق إلى العلاقات المشتركة والوضع الحالي في ليبيا " .

وأضاف بيان الخارجية أن الجانب الروسي أعرب عن دعمه للدعوات في ليبيا لوقف إطلاق النار مع بدء شهر رمضان المبارك.

وأعلن الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر وقف جميع العمليات العسكرية من جانب واحد استجابة لدعوة الدول الصديقة.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري أمس الأربعاء إن حفتر سيقدم خريطة طريق لمستقبل ليبيا خلال الأيام المقبلة.

هذا المحتوى من

ليبيا الجيش الليبي موسكو

الخبر التالى:

الصين ترد على ترامب: ليس لدينا مصلحة في إسقاطك

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 5268

    عدد المصابين

  • 1335

    عدد المتعافين

  • 380

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3189017

    عدد المصابين

  • 971599

    عدد المتعافين

  • 227247

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:بعد تسجيل أول حالة بشمال سيناء.. كورونا يضرب جميع محافظات الجمهورية