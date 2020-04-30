حاكم فلوريدا يعلن عن خطة لرفع القيود المفروضة بسبب كورونا في الولاية تدريجيا

فلوريدا (أمريكا) - (د ب أ):

أعلن حاكم ولاية فلوريدا الأمريكية رون دينساتيس، عن خطة لرفع أوامر البقاء في المنازل بالولاية اعتبارا من يوم الاثنين القادم.

وأوضح أن ذلك سيتم "بشكل آمن وخطوة بخطوة"، حسبما أفادت شبكة (إن بي سي نيوز).

ولم يكشف عن تفاصيل أخرى.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي تم تسجيل 47 حالة وفاة ونحو 350 إصابة في فلوريدا الأربعاء.

وبلغ إجمالي عدد الوفيات في الولاية بسبب الفيروس 1218 شخصا، ولا يزال أكثر من 5400 شخص في المستشفيات، حسب السلطات الصحية في الولاية.