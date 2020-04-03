بوتين: إجراءات الحجر الصحي ضرورية حتى شهر مايو لمنع انتشار كورونا

موسكو - (أ ش أ):

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن استمرار إجراءات الحجر الصحي حتى شهر مايو ضرورية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا.

وقال بوتين، خلال اجتماع مع مجلس الأمن القومي ، " أنتم تعلمون أنه وفقا لإيعازي تم تمديد إجراءات الاحترازية الخاصة ، وترتيبات الحجر الصحي في البلاد حتى نهاية شهر أبريل ، من أجل منع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، هكذا يرى المختصون".

ونقلت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية عن بوتين "إن السلطات ستتبع هذه التعليمات بالتأكيد ، موضحا أن جميع الأعمال ستنطلق بناء علي هذا ، وضمان الأولويات الأساسية وهي حياة وصحة المواطنين الروس".

وأوعز بوتين للحكومة الروسية ورؤساء الأقاليم التعاون مع المصرف المركزي الروسي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتجاوز تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وجاء في بيان نشره الكرملين اليوم أن رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين ورئيسة المصرف المركزي ألفيرا نابيؤلينا مسؤولان عن تنفيذ هذا الأمر.

وقرر الرئيس بوتين، أمس الخميس، تمديد فترة العطلة مدفوعة الأجر، التي تم إعلانها يوم الإثنين الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في عموم روسيا، حتى 30 أبريل.