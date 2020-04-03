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كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا: هناك ما بين 5 إلى 10 ملايين إصابة بكورونا حول العالم

11:40 ص الجمعة 03 أبريل 2020
كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا: هناك ما بين 5 إلى 10 ملايين إصابة بكورونا حول العالم

فيروس كورونا

(بي بي سي):

على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية قد أعلنت تسجيل ما يجاوز مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم، إلا أن كبير المسؤولين الطبيين في أستراليا يعتقد أن العدد الفعلي للمصابين يفوق ذلك بكثير.

ويقول الدكتور بريندان ميرفي إن "العدد الفعلي للمصابين يتراوح بين 5 أضعاف و10 أضعاف الرقم المعلن عنه للإصابات بمرض كوفيد-19".

ويضيف ميرفي أنه يثق في تقديرات أستراليا لأنها "البلد الذي يحظى بأعلى معدل لاختبارات الكشف عن الكورونا في العالم".

ويلفت ميرفي إلى أن "بعض البلدان لا تمتلك القدرة على إجراء الفحوص للجميع، لذا لاتعكس الأرقام المعلنة الأعداد الفعلية للمصابين، إذ لن يتم اكتشاف أو تسجيل جميع الحالات".

ويذكر أن أستراليا سجلت، حتى الآن، نحو 5200 إصابة مؤكدة بالفيروس.

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فيروس كورونا منظمة الصحة العالمية أستراليا

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