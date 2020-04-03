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كوريا الجنوبية تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا بين الأطباء

08:13 ص الجمعة 03 أبريل 2020
كوريا الجنوبية تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا بين الأطباء

ارشيفية

سول - أ ش أ:

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية وفاة طبيب في الخمسينات من العمر ويدير عيادة خاصة للأمراض الباطنية، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة - أن الضحية هو الأول لفيروس كورونا من بين الأطباء في البلاد، ليصبح الحالة الـ175 من الوفيات في البلاد بسبب الوباء.

وتُوفي الطبيب (59 عاما) صباح اليوم في مستشفى كيونجبوك الجامعي أثناء خضوعه للعلاج، وقد أدخل المستشفى منذ 19 من شهر مارس الماضي، وكان يعاني من مرض السكر وضغط الدم، وهو أحد سكان مدينة دايجو.. وكانت قد ظهرت عليه أعراض الالتهاب الرئوي بعد الاتصال بمريض كورونا أثناء الكشف الطبي في عيادته.

وقال مدير فريق الدعم لمحاربة الأمراض المعدية في دايجو كيم شين-وو "إن الطبيب كان يعاني بشدة من الالتهاب الرئوي، ومن احتشاء عضلة القلب، غير أنه بخلاصة القول توفي من إصابته بفيروس كورونا".

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