دمشق تسمح لجميع المحلات التجارية بفتح أبوابها بعد أسابيع من الإغلاق بسبب كورونا
دمشق- (بي بي سي):
بدأت السلطات السورية في تخفيف الإجراءات الاحترازية التي كانت قد اتخذتها قبل أسابيع لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.
وقررت السلطات فتح الأسواق الشعبية وكافة الفعاليات والمحال التجارية والصناعية والخدمات يومياً من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءً مع ضرورة التزام كافة الفعاليات والمحلات بشروط السلامة الصحية.
كما قررت الحكومة إلغاء حظر التجول المفروض بين المدن والأرياف ضمن المحافظة الواحدة بما يسهل حركة تنقل العمال بين الريف والمدينة، كما سمحت لعيادات أطباء الاسنان بمعاودة العمل.
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