أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

الكرملين: بوتين يعقد اليوم اجتماعا مهما بشأن مكافحة كورونا

01:30 م الثلاثاء 28 أبريل 2020
الكرملين: بوتين يعقد اليوم اجتماعا مهما بشأن مكافحة كورونا

فلاديمير بوتين

موسكو- (أ ش أ):

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء اجتماعا مع كبار المسؤولين لبحث تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا وسط توقعات بتمديد فترة العزل الذاتي حتى منتصف شهر مايو القادم على أقل تقدير.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم - "إن الرئيس بوتين يعتزم إلقاء خطاب كبير خلال هذا الاجتماع عبر الفيديو".

وأضاف "أن الاجتماع سيجري بمشاركة رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين وعدد من المسؤولين الحكوميين وحكام الأقاليم الروسية الآخرين".

يُذكر أنه رغم أن إجراءات العزل الذاتي، إلا أن روسيا لا تزال تمر بمرحلة صعبة في مواجهة الوباء التاجي، حيث سجلت اليوم رقما قياسيا في الإصابات والوفيات الجديدة الناجمة عن "كورونا"، لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 93 ألف إصابة و867 وفاة.

هذا المحتوى من

فلاديمير بوتين موسكو فيروس كورونا

الخبر التالى:

إيقاف اثنين من رجال الشرطة في باريس عن العمل بسبب تعليقات عنصرية

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4782

    عدد المصابين

  • 1602

    عدد المتعافين

  • 337

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3064895

    عدد المصابين

  • 922581

    عدد المتعافين

  • 211609

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الداخلية تعلن بدء تجديد رخص تسيير السيارات