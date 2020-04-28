الكرملين: بوتين يعقد اليوم اجتماعا مهما بشأن مكافحة كورونا

موسكو- (أ ش أ):

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء اجتماعا مع كبار المسؤولين لبحث تفشي فيروس كورونا المستجد في روسيا وسط توقعات بتمديد فترة العزل الذاتي حتى منتصف شهر مايو القادم على أقل تقدير.

وقال المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف - في تصريح صحفي اليوم - "إن الرئيس بوتين يعتزم إلقاء خطاب كبير خلال هذا الاجتماع عبر الفيديو".

وأضاف "أن الاجتماع سيجري بمشاركة رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية آنا بوبوفا وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين وعدد من المسؤولين الحكوميين وحكام الأقاليم الروسية الآخرين".

يُذكر أنه رغم أن إجراءات العزل الذاتي، إلا أن روسيا لا تزال تمر بمرحلة صعبة في مواجهة الوباء التاجي، حيث سجلت اليوم رقما قياسيا في الإصابات والوفيات الجديدة الناجمة عن "كورونا"، لترتفع الحصيلة إلى أكثر من 93 ألف إصابة و867 وفاة.