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تركيا تسجل ٩٥ وفاة جديدة والإصابات ترتفع إلى أكثر من ١١٢ ألف

08:06 م الإثنين 27 أبريل 2020
تركيا تسجل ٩٥ وفاة جديدة والإصابات ترتفع إلى أكثر من ١١٢ ألف

السلطات الصحية في تركيا

وكالات

سجلت تركيا، اليوم الاثنين، ٩٥ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) ليرتفع إجمالي وفيات الوباء إلى ٢٩٠٠ حالة وفاة في البلاد.

وأعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم، ارتفاع أعداد إصابات كورونا المستجد في البلاد إلى ١١٢٢٦١ حالة، بعد تسجيل ٢١٣١ حالة إصابة مؤكدة بالوباء.

تركيا فيروس كورونا وزارة الصحة التركية

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