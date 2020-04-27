تركيا تسجل ٩٥ وفاة جديدة والإصابات ترتفع إلى أكثر من ١١٢ ألف
وكالات
سجلت تركيا، اليوم الاثنين، ٩٥ حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) ليرتفع إجمالي وفيات الوباء إلى ٢٩٠٠ حالة وفاة في البلاد.
وأعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم، ارتفاع أعداد إصابات كورونا المستجد في البلاد إلى ١١٢٢٦١ حالة، بعد تسجيل ٢١٣١ حالة إصابة مؤكدة بالوباء.
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