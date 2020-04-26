نيويورك: تسجيل ٣٦٧ وفاة جديدة بكورونا
وكالات:
قال حاكم ولاية نيويورك الأمريكية، أندرو كومو، أنه تم تسجيل 367 وفاة جديدة بفيروس كورونا وعدد الإصابات انخفض إلى ألف إصابة يوميا.
وأوضح حاكم نيويورك، أن الانخفاض بعدد الإصابات بكورونا مستمر و"عدنا إلى المستوى الذي كنا عليه في نهاية الشهر الماضي".
وفي وقت سابق أمس، أقلعت طائرة تحمل إمدادات طبية من مدينة ووهان وسط الصين، والتي كانت الأشد تضررًا بمرض فيروس كورونا المستجد، متوجهة إلى نيويورك بالولايات المتحدة.
وتحمل الطائرة التابعة لخطوط "تشاينا سوزرن إيرلاينز" الجوية، ما يقرب من 20 طنا من الإمدادات الطبية، وهي أول طائرة للركاب تستخدم لتوصيل شحنات من المقاطعة.
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