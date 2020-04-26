أكثر الكلمات إنتشاراً

رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس انهيار النفط الأمريكي حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

أرباب العمل في ألمانيا يرفضون وضع قانون يرسخ حق العمل من المنزل

03:59 م الأحد 26 أبريل 2020
أرباب العمل في ألمانيا يرفضون وضع قانون يرسخ حق العمل من المنزل

هوبرتوس هايل

برلين - (د ب أ):
رفض أرباب العمل في ألمانيا خطط وزير العمل هوبرتوس هايل الخاصة بطرح قانون يرسخ لحق العاملين للعمل من المنزل.
وقال شتيفن كامبيتر، رئيس الرابطة الاتحادية لروابط أرباب العمل الألمان، اليوم الأحد إن " إنعاش البضائع السياسية الكاسدة من الفترة التي سبقت أكبر انكماش اقتصادي يحدث منذ عقود عديدة(بسبب أزمة كورونا)، قد فقد تأثيره".
وأضاف كامبيتر:" نحن نحتاج إلى تأجيل لدفع الديون بدلا من المزيد من التوجيهات التي تقيد النمو والمرونة".
وأعرب كامبيتر عن اعتقاده بأن من مصلحة أرباب العمل والعاملين في نفس الوقت، الاستعانة بالعمل المتنقل حيثما كان ذلك ممكنا ومنطقيا " ويجب أن تلعب مصالح العمل ورغبات العملاء دورا محوريا في هذا، فالعمل المنزلي وحده لا يمكنه الحفاظ على سير الاقتصاد".
كان الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، قد أعلن أنه يعمل على إعداد قانون لترسيخ حق العاملين في العمل من المنزل، وقال لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم:" أعمل على قانون جديد من أجل حق العمل من المنزل سأطرحه بحلول الخريف المقبل، حيث سيتمكن كل واحد من العمل المكتبي من المنزل في حال رغب في هذا وسمحت وظيفته، حتى بعد انقضاء جائحة كورونا".
وأضاف الوزير أن الموظف سيتم السماح له إما " بالتحول إلى العمل المكتبي من المنزل بشكل كامل، أو لمدة يوم أو يومين من كل أسبوع".
تشير أول التقديرات المتحفظة إلى أن نسبة العاملين من المنزل في أزمة كورونا ارتفعت من 12 إلى 25% من إجمالي عدد العاملين في ألمانيا.
وكان وزير المالية ونائب المستشارة أولاف شولتس، وهو من الحزب الاشتراكي أيضا، قد أشاد بمميزات العمل من المنزل، وقد كان شولتس قد جرب هذه الإمكانية بنفسه في يوم شعر فيه بأعراض نزلة البرد.

وبرتوس هايل برلين ألمانيا العمل من المنزل

الخبر التالى:

سفير الصين بالجزائر يشيد بالمكافحة المشتركة للبلدين لفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 4092

    عدد المصابين

  • 1075

    عدد المتعافين

  • 294

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2826904

    عدد المصابين

  • 807037

    عدد المتعافين

  • 197871

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مدبولي: برنامج إصلاحي جديد للاقتصاد مع صندوق النقد يشمل دعما ماديا وفنيا