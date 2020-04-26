في ظل وباء "كوفيد 19".. البابا فرنسيس يشجع على مكافحة الملاريا

الفاتيكان - أ ف ب:

دعا البابا فرنسيس، الأحد، إلى عدم نسيان مكافحة مرض الملاريا "الذي يهدد مليارات الأشخاص في دول عدة" بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأعلن الحبر الأعظم بعد الصلاة "في حين نتصدى لتفشي فيروس كورونا المستجد علينا أيضا ألا ننسى التزامنا للوقاية من الملاريا وعلاج مرضاها وهو يهدد مليارات الأشخاص في دول عدة"، مذكرا بأن السبت كان اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.

وأكد البابا أنه "يقف إلى جانب جميع المرضى والأشخاص الذين يعالجونهم ويسعون إلى التحقق من حصول كل فرد على العناية الصحية الأساسية".

وفي 2017، أصيب 219 مليون شخص بالملاريا في العالم، توفي منهم 435 ألفا وأكثر من 90% من الحالات في افريقيا، بحسب أرقام منظمة الصحة العالمية.

وقد يقارب عدد ضحايا الملاريا في أفريقيا جنوب الصحراء 770 ألفا هذا العام أي "أكثر بالضعفين من 2018" كما كشفت السبت منظمة الصحة.

والملاريا خلافا لوباء كوفيد- 19 تصيب خصوصا الأولاد.