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حصيلة وفيات بريطانيا بسبب كورونا تتجاوز 20 ألفًا

07:27 م السبت 25 أبريل 2020
حصيلة وفيات بريطانيا بسبب كورونا تتجاوز 20 ألفًا

السلطات الصحية في بريطانيا

لندن - (د ب أ)

تجاوزت حصيلة الوفيات في بريطانيا جراء مرض "كوفيد -19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، حاجز الـ 20 ألفًا، حسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة البريطانية .

وأظهرت البيانات الجديدة الصادرة عبر تويتر اليوم السبت، أن 813 شخصًا توفوا خلال 24 ساعة، حتى الساعة الخامسة مساء الجمعة بالتوقيت المحلي، ليصل الإجمالي إلى 20 ألفًا و319 وفاة.

وخلال الفترة نفسها، تم تسجيل 4913 إصابة إيجابية بالفيروس ليصل الإجمالي إلى 148 ألفا و377 شخصًا.

ومع ذلك، فإن الوفيات المسجلة تضم فقط الأشخاص الذين توفوا في المستشفيات، مما يعني أن الرقم الحقيقي ربما يكون اعلى.

بريطانيا لندن وفيات كورونا وزارة الصحة البريطانية

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