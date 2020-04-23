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اعتقال 5 من عناصر داعش شمال غرب الموصل العراقية

07:30 م الخميس 23 أبريل 2020
اعتقال 5 من عناصر داعش شمال غرب الموصل العراقية

تنظيم داعش

الموصل (العراق) - (د ب أ):

أعلنت قيادة شرطة محافظة نينوى العراقية اليوم الخميس اعتقال خمسة من عناصر تنظيم داعش شمال غربي الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب بشرطة نينوى أحمد العبيدي إن "قوة من الشرطة المحلية اعتقلت اليوم وبناء على معلومات استخبارية خمسة من عناصر داعش أثناء تواجدهم في أحد المنازل في بلدة بادوش/25 كيلومترا شمال غرب الموصل".

وأضاف أن "القوة الأمنية اقتادت المعتقلين بعد مصادرة الأسلحة التي كانت بحوزتهم إلى قيادة شرطة المحافظة للتحقيق معهم وتقديمهم للقضاء".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى تشهد نشاطا لعناصر داعش الذين ينفذون عمليات ضد القوات الأمنية والمدنيين على الرغم من إعلان الحكومة العراقية قبل أكثر من عامين القضاء على تنظيم داعش عسكريا.

تنظيم داعش الأرهاب العراق

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