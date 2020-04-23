الجامعة العربية تدعو لزيادة الإنفاق على البحث العلمي للوصول إلى لقاح كورونا

القاهرة - أ ش أ

أكدت جامعة الدول العربية أهمية التزام دولها الأعضاء بتنفيذ الاستراتيجية العربية للابتكار والبحث العملي التي أطلقتها عام 2014 وتبنتها القمة العربية في سرت بليبيا عام 2010 وذلك بزيادة الانفاق على الإبتكار والبحث العلمي للوصول إلى حلول للتحديات التي تواجه الدول العربية وفي مقدمتها جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وقالت مدير إدارة الملكية الفكرية بجامعة الدول العربية الدكتورة مها بخيت -في تصريح صحفي اليوم الخميس- إن الدول العربية تحتاج في ظل هذه الظروف والجائحة الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد إلى ضرورة الإستفادة من المرونة المسموحة في الاتفاقيات الدولية الخاصة بقضايا الملكية الفكرية ومايتعلق باستعمال الترخيص الإجباري في تلك الاتفاقيات والتي تجبر الشركات صاحبة حقوق الملكية الفكرية للأجهزة والمستلزمات الطبية التي تحتاجها الدول لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد ،خاصة أجهزة التنفس الصناعي ،لاتاحة هذه الأجهزة بأسعار معقولة والسماح للدول والشركات بتصنيع تلك الأجهزة والأدوية وللقاح الخاص بالفيروس المستجد.

واعتبرت أنه من مبشرات جائحة "كورونا " على قضايا الملكية الفكرية هى قيام بعض الشركات التي تملك حقوق الملكية الفكرية لأجهزة التنفس الصناعي بالمبادرة من تلقاء نفسها والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية والسماح للشركات الأخرى في العالم بإنتاج تلك الأجهزة حيث أظهرت أزمة "كورونا "ضعف الإمكانيات الصحية في الدول مهما كانت متقدمة أو كان لديها القدرة على ذلك نظرا لأن كل الأنظمة الصحية والمستشفيات في العالم تصبح فجأة أمام وباء عالمى وضغط الأعداد الهائلة من المرضى الذين هم في حاجة للعلاج من الفيروس خلال تلك الجائحة.

وأشارت إلى أن الشركات العالمية تنازلت طواعية عن حقوق الملكية الفكرية، وهى" مبادرة محمودة"، مؤكدة أن موضوع الملكية الفكرية لن يقف عائقا أمام مواجهة التحديات الكبري التي تواجه العالم خاصة جائحة "كوفيد19"، وهذه إحدى مبشرات تلك الجائحة حيث أصبح هناك وعي دولي لدى الحكومات والشركات للبحث عن حلول وعدم وجود أي تعنت من أصحاب الابتكار للأدوية واللقاحات والأجهزة الطبية والسماح للآخرين بانتاج هذه الأدوية خاصة لقاح فيروس"كورونا" المستجد.

وأعربت"بخيت" عن أملها في التوصل إلى لقاح ومصل لهذا الفيروس في أقرب وقت ممكن وأن يتم إتاحته لجميع دول العالم.