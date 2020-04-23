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النمسا تعلن عن فتح وشيك للحدود مع ألمانيا

12:14 م الخميس 23 أبريل 2020
النمسا تعلن عن فتح وشيك للحدود مع ألمانيا

وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس

فيينا - أ ش أ

أعلن المستشار النمساوي سباستيان كورتس، اليوم الخميس، عن فتح الحدود مع ألمانيا مرة أخرى قريبا.

وقال كورتس - في تصريحات له اليوم - إنه سيكون من الممكن قريبا السفر من وإلى ألمانيا مرة أخرى.. مشيرا إلى فتح الحدود "التدريجي" أمام المصطافين.

ولفت الى أن كلا البلدين يسيران على الطريق الصحيح لاحتواء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).. موضحا أن هذا هو الشرط الأساسي لعودة السياحة لكنه لم يحدد الموعد النهائي لفتح الحدود.

وأضاف كورتس "نحن على اتصال بشكل خاص مع الدول الناجحة فى السيطرة على الوباء مثل جيراننا الألمان والتشيك.

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