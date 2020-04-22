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رئيس وزراء إسبانيا يعلن خططًا لإخراج بلاده من أزمة كورونا

11:03 م الأربعاء 22 أبريل 2020
رئيس وزراء إسبانيا يعلن خططًا لإخراج بلاده من أزمة كورونا

رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز

مدريد - (د ب أ)

أعلن رئيس حكومة إسبانيا بيدرو سانشيز، عن تخفيف "تدريجي وبطيء" للإجراءات التي تم اتخاذها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، في منتصف مايو المقبل، لوقف انتشار الجائحة.

وخلال النقاشات البرلمانية حول التمديد الثالث لخطة الطوارئ حتى التاسع من مايو المقبل، أكد رئيس الوزراء الديمقراطي الاشتراكي، اليوم الأربعاء، أنه يجب أن تمضي البلاد إلى "وضع طبيعي جديد".

وقال إنه لا ينبغي لأحد أن يأمل في "قرارات محددة"، حيث إنه سيكون هناك "تقدم وانتكاسات".

وينص مشروع قانون تمديد حالة الطوارئ، على أنه يمكن للأطفال اعتبارًا من يوم الأحد المقبل مغادرة المنزل لأول مرة منذ أكثر من ستة أسابيع.

كما سيتم منح وزير الصحة سلفادور إيا، سلطات واسعة للتعامل بقدر أكبر من المرونة مع تطورات الجائحة في مختلف مناطق البلاد.

وتعاني مدريد الكبرى وكتالونيا بشكل خاص في إسبانيا جراء الفيروس، ويختلف الوضع في المناطق الريفية والمناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة.

وسجلت إسبانيا أكثر من 21 ألفا و700 حالة وفاة، وحوالي 210 آلاف حالة إصابة بالفيروس، كما تعد واحدة من الدول الأكثر تضررا بالجائحة.

رئيس وزراء إسبانيا فيروس كورونا حالة الطوارئ مدريد

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