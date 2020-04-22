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أول وفاة بكورونا بمناطق المتمردين في أوكرانيا

10:59 م الأربعاء 22 أبريل 2020
أول وفاة بكورونا بمناطق المتمردين في أوكرانيا

وفيات كورونا

كييف - (د ب أ)

سجلت المناطق التي يسيطر عليها المتمردون في شرق أوكرانيا، اليوم الأربعاء، أول حالات وفاة بسبب كورونا المستجد.

وقالت السلطات المحلية إن رجلاً 60 عامًا، توفي اليوم الأربعاء في دونيتسك، بعدما تم إدخاله إلى عيادة وهو في حالة حرجة.

كما سجلت منطقة لوهانسك المجاورة، وفاة رجل 74 عامًا بعد إصابته بالوباء.

وتم تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقتين اللتين يسيطر عليهما متمردون انفصاليون، مدعومون من روسيا يقاتلون القوات الحكومية الأوكرانية منذ ست سنوات.

وتخشى منظمات الإغاثة، من أن تؤدي جائحة كورونا المستجد، إلى كوارث إنسانية في مناطق الصراع، مثل شرق أوكرانيا، حيث الأنظمة الصحية المثقلة بالأعباء بسبب العنف وغياب التمويل.

وبحسب الأمم المتحدة شهدت هذه المنطقة مقتل 13 ألفًا و200 شخص منذ 2014.

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