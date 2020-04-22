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عمدة مدينة إسبانية يتقدم باستقالته عقب مخالفته حظر التجوال

04:33 م الأربعاء 22 أبريل 2020
عمدة مدينة إسبانية يتقدم باستقالته عقب مخالفته حظر التجوال

عمدة مدينة إسبانية يتقدم باستقالته عقب مخالفته حظر

مدريد- (د ب ا):

تقدم عمدة مدينة بادالونا الساحلية الإسبانية باستقالته عقب إلقاء القبض عليه لخرقه حظر التجوال المفروض لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وذلك وفقا لما أعلنه نائبه اليوم الأربعاء.

ونقلت تقارير إعلامية عن السلطات القول إن العمدة اليكس باستور كان في سيارته في برشلونة، التي تبعد كثيرا عن بلدته أمس الثلاثاء، ولم يتمكن من تقديم أي تبرير لتواجده في الشارع عندما أوقفته الشرطة، كما رفض الخضوع لاختبار قياس نسبة الكحول في الدم وقام بعض أحد رجال الشرطة.

وأعلن باستور في خطاب لحزب العمال الاشتراكي، الذي ينتمى له رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، استقالته كعمدة للمدينة، بحسب ما قاله النائب الرابع روبين جويجارو. وأضاف النائب أن جميع الاتهامات التي وجهتها السلطات لباستور حقيقية.

ويشار إلى أن إسبانيا سجلت أكثر من 200 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا وأكثر من 21 ألف حالة وفاة.

ومن أجل احتواء تفشي الفيروس، تم فرض حظر تجوال صارم منذ 15 مارس الماضي.

اسبانيا حظر التجوال فيروس كورونا

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