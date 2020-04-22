سفير الصين بأمريكا يحذر من تسييس كورونا

بكين- (أ ش أ):

دعا سفير الصين لدى الولايات المتحدة تسوي تيان كاي إلى عدم تسييس" فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، محذرا في الوقت نفسه مما اسماه بـ "عقلية أي شيء ماعدا الصين".

وقال كاي – في مداخلة خلال منتدى بلومبيرج الاقتصادي الجديد نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الأربعاء- إنه "مع بداية تفشي المرض خارج الصين، لاسيما في أوروبا، قدمت الصين يد العون، ولكن تعاطفها وصف بأن وراءه دوافع جيوسياسية".

وأضاف كاي "عندما تبنت الصين تدابير جديدة لضبط الجودة، لضمان أن المعدات التي يتم التبرع بها تتناسب مع المعايير الدولية، اتهم البعض الصين مرة أخرى بإعاقة تصدير الإمدادات الطبية"، قائلا: "سوف أصف ذلك بعقلية (أي شيء ماعدا الصين). وإنني قلق حقا بشأن هذا".

وتابع كاي أن هذا هو وقت إنقاذ الأرواح وسط تفشي المرض عالميا، ولكن "بعض السياسيين مشغولون جدا بالجهود التي يبذلونها لوصم الصين ونشر اتهامات لا أساس لها من الصحة"، مشيرا إلى أنه لا يتم "إعطاء الاهتمام الكافي لوجهات نظر العلماء".

ولفت كاي إلى أن الفيروس كان له تأثير كبير على الصين والولايات المتحدة وباقي دول العالم، وأنه يتعين على البلدين التفكير بشكل حقيقي في التهديدات الحقيقية التي يواجهها المجتمع العالمي وكذلك مصالحهم المشتركة الحقيقية.

وأعرب كاي عن أمله استخلاص الدروس من هذا المرض، وأن ترتكز العلاقات الصينية الأمريكية على أساس أكثر واقعية وأكثر تطلعا للأمام.