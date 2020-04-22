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ليبيا تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

01:07 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
ليبيا تسجل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

طرابلس - (د ب أ):
أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا صباح اليوم الأربعاء عن تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وترتفع بذلك عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد إلى 59، من ضمنها 15 حالة شفاء، وحالة وفاة واحدة.

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