روسيا: تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا في موسكو
روسيا - (أ ش أ)
أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو.
وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 28 حالة جديدة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالداء.
وذكر مركز العمليات أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء المرض في موسكو بلغت حتى الآن 261 حالة.
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