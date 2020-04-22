أكثر الكلمات إنتشاراً

انهيار النفط الأمريكي شم النسيم فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

روسيا: تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

12:41 ص الأربعاء 22 أبريل 2020
روسيا: تسجيل 28 وفاة جديدة بكورونا في موسكو

وفيات كورونا

روسيا - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الصحية الروسية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 28 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا في العاصمة موسكو.

وأفاد مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في موسكو - حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية - بأن عدد المتوفين بالمرض ارتفع اليوم بواقع 28 حالة جديدة، مشيرا إلى أن المرضى كانوا مصابين بالالتهاب الرئوي وتم تشخيص إصابتهم بالداء.

وذكر مركز العمليات أن الحصيلة العامة للمتوفين جراء المرض في موسكو بلغت حتى الآن 261 حالة.

هذا المحتوى من

وفيات كورونا موسكو الصحية الروسية فيروس كورونا

الخبر التالى:

حاكم نيويورك: ترامب لم يضغط لإعادة فتح الاقتصاد

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 3490

    عدد المصابين

  • 870

    عدد المتعافين

  • 264

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 2531804

    عدد المصابين

  • 659732

    عدد المتعافين

  • 174336

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قرار جديد من وزيرة الصحة بشأن مستشفيات العزل